Giovedì 11 giugno 2020 - 13:50

Dal 13 giugno riapre Aquafelix, parco aquatico di Civitavecchia

80.000 metri quadrati, consigliato l'acquisto biglietti online

Roma, 11 giu. (askanews) – Da sabato 13 giugno riapre in piena sicurezza Aquafelix, il parco acquatico di Civitavecchia, alle porte di Roma, il più grande del Centro Italia. Una riapertura che si prennuncia una grande festa, mentre sono in programma tanti eventi e iniziative speciali dedicate ai teenager e a tutta la famiglia. Attese inoltre molte novità, che verranno annunciate nel corso della stagione.

Aquafelix conta 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, con piscine, scivoli d’acqua per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, giochi, attrazioni, punti ristoro ed aree relax con lettini e ombrelloni.

Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco anche se è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.aquafelix.it per evitare file in biglietteria.

Per informazioni sui protocolli di sicurezza adottati dal Parco, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale e del DCPM Nazionale, invitiamo a visitare la sezione FAQ del sito www.aquafelix.it

Aquafelix, Zoomarine e Acquajoss sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).