Mercoledì 10 giugno 2020 - 18:26

Virginia Raggi: “Su CasaPound Matteo Salvini sbaglia”

La sindaca della capitale su Twitter

Campidoglio/ *Raggi a Salvini: CasaPound è priorità, augurio che Mef ci segua Roma, 10 giu. (askanews) – “Su CasaPound Matteo Salvini sbaglia. Per noi è una priorità. Ci auguriamo che il Ministero dell’Economia ci segua in questa battaglia”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

Intanto stato notificato alle parti interessate il provvedimento di sequestro del palazzo che è stata per anni sede del movimento politico Casapound. L’edificio si trova in via Napoleone III, all’Esquilino. La decisione del gip era stata richiesta dalla Procura della Capitale sulla base di una inchiesta per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobili.

La sindaca Raggi ha detto di non aver paura di Casapound: “Era una battaglia giusta da fare. Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Quello è un immobile che va restituito”.

La prima cittadina della capitale ha detto di aver “già chiesto al Demanio quando lo riprenderà di darlo a Roma Capitale, che potrebbe destinarlo proprio all’emergenza abitativa per chi ha veramente bisogno. Non per chi sta dentro e dice di voler aiutare i romani e, invece, aiuta solo se stesso e gli affiliati alla propria associazione”.

Int9