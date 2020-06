Mercoledì 10 giugno 2020 - 17:52

I dati odierni sul coronavirus in Lombardia (la regione più colpita)

In un giorno 32 decessi, gli attualmente positivi sono 17.857 (-440)

Milano, 10 giu. (askanews) – Sono 99 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, l’1,1% dei 9.305 tamponi processati nelle ultime ore. Il totale dei casi sale a 90.680, con gli attualmente positivi che sono 17.857 (-440 da ieri). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 32, 16.349 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i guariti-dimessi oggi se ne contano 507, 56.474 in totale. Prosegue il calo degli ospedalizzati non in terapia intensiva che sono 95 in meno da ieri per 2.565 letti occupati, ma aumentano leggermente i pazienti in terapia intensiva: sono 98, due in più da ieri.

Mch/Int9