Mercoledì 10 giugno 2020 - 17:59

Crisanti (virologo): asintomatici pericolosi, loro ruolo cruciale

A Radio24 ha detto che Oms è un baraccone, va smontato e rifatto

Roma, 10 giu. (askanews) – “Gli asintomatici sono pericolosi, in tutte le malattie infettive svolgono un ruolo cruciale nella biologia degli agenti patogeni per trasmettersi”: lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e virologia all’Università di Padova, in un’intervista a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, il giorno dopo che un tecnico Oms aveva messo in dubbio la contagiosità dei cosiddetti asintomatici.

“Una persona che sta male sta a letto, gli agenti patogeni sfruttano il nostro comportamento per trasmettersi sono quindi selezionati positivamente quelli che hanno fase asintomatica, è una questione di genetica e selezione naturale”, ha aggiunto.

Crisanti inoltre boccia l’Oms:

“Oms dice che asintomatici non sono un problema per assolversi da tutti errori fatti prima. Oms è un baraccone che va smontato e rifatto da capo”, ha affermato il microbiologo, ricordando che l’Organizzazione mondiale della Sanità “è finanziata da industrie private e da pochi Stati. Dovrebbe invece fare interessi di tutta comunità mondiale. Abbiamo bisogno di una organizzazione diversa e indipendente. Trump ha fatto un errore a ritirare finanziamenti perché l’ha resa così più vulnerabile a influenze esterne, invece Oms deve essere finanizata da Stati membri senza interferenze esterne”.