Mercoledì 10 giugno 2020 - 12:49

“Anche l’Italia pronta a produrre il vaccino” (Ricciardi)

"L'Europa molto più avanti degli Usa"

Roma, 10 giu. (askanews) – “L’Europa è molto più avanti degli Stati Uniti” nella preparazione di un vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica di Roma e consulente del ministero della Salute, intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai3. “Il vaccino in fase più avanzata è quello elaborato ad Oxford, per altro in collaborazione con una azienda italiana e noi stiamo organizzandoci perché questo, in parte sostanziale, venga prodotto in Italia. Ci stiamo organizzando per essere tra i Paesi leader e se le cose andranno bene, potremmo avere le prime dosi verso la fine dell’anno, anche per gli italiani”, ha aggiunto.

