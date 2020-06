Martedì 9 giugno 2020 - 12:56

Focolaio Covid al Niguarda di Milano

11 operatori contagiati

Roma, 9 giu. (askanews) – Sono 11 gli operatori contagiati dal Covid19 tra la fine di maggio e i primi di giugno nel reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano. Un focolaio che non appena individuato ha indotto la struttura, in via precauzionale, a trasferire temporaneamente i pazienti del reparto in un’area adiacente, per permettere, tra oggi e domani, la sanificazione.

E’ quanto spiegano dall’ospedale milanese, dove già ad aprile erano stati fatti i tamponi e, successivamente, gli esami sierologici a tutto il personale sanitario, senza rilevare alcun caso di contagio. Ma nella seconda metà di maggio si sono manifestati alcuni casi con una sintomatologia lieve che hanno reso necessario l’effettuazione del tampone alle 190 persone tra medici, infermieri, specializzandi che operano nel reparto. Di questi, i casi risultati positivi sono stati 11.

Trattandosi, dunque, di un’area con pazienti fragili la struttura in questi due giorni ha deciso di procedere con la sanificazione dell’area, senza tuttavia interrompere le attività ospedaliere. Dall’ospedale sottolineano che in tutto il Niguarda a risultare contagiato è stato il 6% degli operatori, una percentuale piùbassa della media regionale che è pari all’8%.

