Martedì 9 giugno 2020 - 09:52

Fase 3, Franceschini: riaprono musei ma ripresa sarà difficile

Soprattutto per i teatri, cinema e settori eventi dal vivo

Roma, 9 giu. (askanews) – “Da questa crisi alcuni settori potranno uscire piu in fretta alcuni più lentamente. Anche nel settore cultura alcune parti potranno partire più facilmente, ad esempio i musei, altri più lentamente”. Lo ha detto il ministro per i Beni e per le attività culturali Dario Franceschini nel corso della audizione in Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

Franceschini ha fatto un punto sulle iniziative messe in capo dal governo e dal suo dicastero per fronteggiare gli effetti sella emergenza sanitaria sul settore cultura. Alcuni settori stanno ripartendo – ha sottolineato il ministro – citando i musei che dopo aver adottato misure per garantire la sicurezza sanitaria (mascherine, distanziamento) stanno via via riaprendo ai visitatori. Altri tipi di eventi e nella cultura sono tanti che prevedono la partecipazione di pubblico come nei teatri, nei concerti e spettacoli dal vivo hanno più problemi per la ripartenza e soprattutto per un ritorno alla redditività che è indispensabile per andare avanti.

“Le misure dovranno essere rafforzate per i settori che torneranno più lentamente alla normalità e purtroppo molti avranno problemi a tornare alla normalità in un tempo breve”, ha concluso Franceschini.