Lunedì 8 giugno 2020 - 18:27

Coronavirus, in aumento i nuovi casi e i morti in Italia

I dati ufficiali

Roma, 8 giu. (askanews) – Secondo il bollettino di oggi sono 280 (da 197) i nuovi casi di persone positive coronavirus in Italia in 24 ore, 194 delle quali in Lombardia. Il totale dei casi: 235.278. I guariti: 166.584 (+747), i morti: 33.964 (+65 in 24 ore), mentre nello scorso bollettino erano 53, sempre in 24 ore. I pazienti in terapia intensiva diminuiscono a 283, 4 meno di ieri.

E’ tornato dunque ad accrescersi il rapporto tra nuovi positivi e tamponi: oggi una persona positiva ogni 58 tamponi, mentre nei 2 giorni scorsi una ogni 120-140 tamponi.

Oltre alla Lombardia, l’incremento dei casi nelle altre regioni: 14 in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, 16 nel Lazio e 14 in Liguria.

