Burioni annuncia che non andrà più in tv (e il caso monta su Twitter)

Il virologo attaccato per le sue consulenze alle aziende

Roma, 8 giu. (askanews) – Il virologo Roberto Burioni – attaccato per le sue consulenze alle aziende – annuncia che non andrà più in tv almeno fino al prossimo autunno e il caso monta su Twitter. In molti in realtà lo difendono: “Perché non mi stupisce che rosichiate per i compensi di #Burioni?” scrive V.S. “Vi dà sempre fastidio la meritocrazia. VI dà fastidio chi ha studiato e si è realizzato”. “In un Paese dove c’è gente che si fa pagare per mostrare il culo, per tirare calci ad un pallone, per scaldare una poltrona o per spargere odio alle sagre, noi ci si scandalizza perché paghiamo la competenza?” si legge in un altro tweet.

Non mancano comunque gli attacchi, anche pesanti. Scrive D.S.: “Tutti in medicine!!! Roberto #Burioni, e le consulenze d’oro: circa 400 mila euro pagati dalle aziende al ‘virologo’ mentre dal canale unico del virus scatenava l’apocalisse per il #Covid-19”.

In una intervista al Corriere della Sera, Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università “Vita-Salute” San Raffaele di Milano, ha annunciato che per un po’ non andrà più in tv: “Io presenzialista? Ora stacco la spina almeno fino in autunno e torno dai mie studenti. Mi hanno attribuito di tutto. Ora che la situazione epidemiologica italiana sta migliorando faccio un passo indietro”.

“Mi hanno accusato di speculare sulla pandemia anche quando è uscito il mio libro anche se tutti sapevano che i proventi sarebbero andati alla ricerca”, ha aggiunto il virologo replicando alle critiche.

