Domenica 7 giugno 2020 - 18:24

Ancora in discesa contagi e vittime. Zero casi in sei regioni

I numeri positivi della Protezione civile

Roma, 7 giu. (askanews) – Ancora dati positivi sul fronte dell’epidemia. Si conferma infatti la tendenza alla discesa dei nuovi contagi e delle vittime di coronavirus. E’ quanto emerge dal consueto monitoraggio quotidiano della Protezione civile secondo il quale in sei regioni si registrano zero contagi.

Il totale dei contagiati oggi è di 234.998 con un incremento rispetto di 197 casi rispetto a ieri. Il dato, sottolinea la Protezione civile include gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 125 in più (il 63,4% dell’incremento a livello nazionele). Sono sei le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 53, in diminuzione rispetto ai 72 di ieri. Le vittime totali salgono così a 33.899. Sono 10 le regioni senza vittime: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 287, sei in meno rispetto a ieri. Di questi, 107 sono in Lombardia, 3 meno di ieri.

