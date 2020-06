Venerdì 5 giugno 2020 - 09:58

Si spacciano per assistenti civici: youtuber indagati a Milano

Con pettorina e tesserino avevano fatto uno "scherzo" a negoziante

Milano, 5 giu. (askanews) – Lunedì scorso, i poliziotti del commissariato Monforte-Vittoria hanno denunciato a piede libero per usurpazione di titolo due youtuber italiani di 29 anni del noto canale “The Show”, sequestrandogli una pettorina gialla con la scritta “Comune di Milano – Assistente Civico” e due tesserini plastificati con la loro fotografia e il logo del Comune, che avevano utilizzato per realizzare uno “scherzo” ai danni di un commerciante.

Lo ha riferito in una nota la questura del capoluogo lombardo, spiegando che gli agenti sono intervenuti dopo che il 29 maggio, il titolare di un negozio di alimentari di corso Lodi, mentre conversava con un cliente, era stato avvicinato da un uomo con indosso la pettorina e il badge, che, dopo essersi qualificato come pubblico ufficiale, aveva intimato ai due di allontanarsi perché “erano troppo vicini”. Alla richiesta di spiegazioni da parte del commerciante, il presunto assistente civico aveva ripetuto che i due non erano a debita distanza come previsto dalle misure anti-Covid19 e, dopo aver estratto un petardo dal marsupio, lo aveva posizionato sul tavolo del locale. L’esercente, spaventato, aveva afferrato il petardo scagliandolo lontano e per tutta risposta l’uomo ne aveva acceso un secondo che il commerciante aveva afferrato, “fronteggiando contemporaneamente lo sconosciuto prendendolo per il bavero della camicia e allontanandolo con vigore di alcuni metri per poi tornare verso il locale”.

L'”assistente civico” lo aveva seguito dicendogli che a questo punto gli avrebbe fatto una multa ma il commerciante si era accorto che stava utilizzando un blocchetto per ricevute, intuendo così di non avere a che fare con un pubblico ufficiale. Lo sconosciuto, dopo avergli detto che si trattava di uno scherzo, è stato riconosciuto da un dipendente del locale come uno dei due youtuber di “The Show”, mentre l’amico che era con lui poco distante, si era nel frattempo allontanato facendo perdere le tracce.

Domenica scorsa, il titolare dell’esercizio commerciale ha segnalato l’episodio al commissariato e lunedì mattina mentre i poliziotti erano con lui per chiarire l’accaduto, il commerciante ha notato i due 29enni, uno dei quali con indosso la pettorina gialla, che si aggiravano a piedi per piazza Medaglie d’oro. Fermati, sono stati accompagnati negli uffici di polizia di via Poma, e al termine degli accertamenti sono stati indagati.

