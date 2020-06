Venerdì 5 giugno 2020 - 16:16

“Oggi in Campania camminiamo a testa alta” (così De Luca)

"Abbiamo fatto un doppio miracolo"

Napoli, 5 giu. (askanews) – “Oggi in Campania camminiamo a testa alta. Possiamo dire che siamo la Regione che ha dato prova più alta di efficienza e capacità amministrativa. Lo dico con sobrietà ma anche con orgoglio”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta streaming per fare il punto sull’emergenza Covid.

“Abbiamo fatto un miracolo, anzi un doppio miracolo. – continua l’ex sindaco di Salerno – Siamo usciti dal commissariamento per la sanità e siamo anche la regione che riceve meno risorse di tutti”. “Meno di un mese e mezzo fa ho dovuto alzare la voce perché qui non arrivava nulla; non dico i tamponi o i reagenti, ma le mascherine per gli operatori. E’ stata una guerra, ma oggi possiamo guardare con ottimismo al futuro” conclude De Luca.

