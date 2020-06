Venerdì 5 giugno 2020 - 16:50

“A Napoli ci sono soggetti di assoluta nullità” (De Luca)

Pensano solo a fare polemiche e provocare

Napoli, 5 giu. (askanews) – Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la fase 2 ha significato “in Italia tornare alle vecchie abitudini: persone che non si sono viste per 2 mesi, si erano nascosti, e che sembrano ritornare sulla scena per farsi un po’ di pubblicità”. “Anche a Napoli c’è qualche soggetto che è una assoluta nullità, che pensa solo a fare polemiche e provocazioni per cercare di strappare qualche articolo di giornale. Noi non perderemo un minuto di tempo nei confronti di soggetti che rappresentano ormai più che un problema politico un problema psichiatrico, ma non in senso metaforico” conclude.

Aff/Int9