Giovedì 4 giugno 2020 - 07:48

Coronavirus, Ricciardi (Oms): il virus pericoloso come all’inizio

"Circola nella stessa maniera e non è mutato"

Roma, 4 giu. (askanews) – “Il virus circola nella stessa maniera e non è mutato, è pericoloso come era all’inizio”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”.

“Le voci contrastanti dalla comunità scientifica dipendono dal fatto che i medici non sono tutti uguali. Ci sono medici clinici, che curano i pazienti, che sono dei medici importantissimi, che curano effettivamente l’individuo e la persona malata, e medici che sono dei medici che non curano i pazienti ma le organizzazioni, i sistemi. Io faccio parte del secondo insieme. Sempre medici siamo. Il medico che cura il paziente dice agli altri che non sono veri medici, perché non hanno mai visto i pazienti. Gli altri rispondono ‘ok, ma tu invece non hai il quadro completo della situazione’. I clinici molto spesso tendono a generalizzare la situazione dei pazienti che vedono loro”, ha spiegato.