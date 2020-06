Mercoledì 3 giugno 2020 - 20:47

Ordinato lo sgombero dello stabile occupato da Casapound

Lo ha riferito la viceministra Castelli su Twitter

Roma, 3 giu. (askanews) – Secondo quanto riferisce su Twitter la viceministra dell’Economia Laura Castelli è stato ordinato lo sgombero dello stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma. “Ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero da Via Napoleone III a Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità” ha scritto la viceministra.

Plg