Mercoledì 3 giugno 2020 - 19:12

Coronavirus, 321 nuovi positivi. Oltre 2 terzi in Lombardia. Morti: 7

I dati ufficiali nelle 24 ore. Relativamente pochi i tamponi fatti

Roma, 3 giu. (askanews) – Sostanzialmente stabili, secondo i dati ufficiali, i nuovi positivi al coronavirus: oggi 321, che sono 3 più di ieri. Continuano ad aumentare, però i nuovi casi Covid in Lombardia: in 24 ore da 187 a 237. Si tratta di oltre i due terzi dei casi nazionali. Escludendo i contagi in Lombardia, infatti, in 24 ore i nuovi casi in Italia sono 84. Con 9 regioni a zero. Aumentano i morti registrati sempre nelle 24 ore: da 55 a 71. Sono 55 in meno le persone nelle terapie intensive, dove restano 353 pazienti. Pochi i tamponi fatti: 37mila (la metà di quelli eseguiti in media la scorsa settimana). Giù i casi in Piemonte (da 57 a 19), mentre è quasi stabile la Liguria.

