Lunedì 1 giugno 2020 - 17:40

I dati odierni dell’epidemia in Lombardia

Si registrano 50 nuovi positivi rispetto a ieri e 19 morti in 24 ore

Roma, 1 giu. (askanews) – Sono 89.018 i positivi al Coronavirus in Lombardia da inizio pandemia, con un incremento di soli 50 rispetto a ieri, e sono 19 i decessi delle ultime 24 ore, con un totale regionale che arriva a 16.131. Sono i numeri principali diffusi dalla Regione in occasione del punto quotidiano sull’emergenza sanitaria sulla base però di 3.572 tamponi giornalieri effettuati, un numero molto limitato rispetto a quelli degli ultimi giorni.

Il totale dei ricoverati in ospedale in regione e arrivato a quota 3.085, con un calo di 46. I ricoverati in terapia intensiva sono calati di tre persone, per arrivare a un totale di 167 persone. La percentuale di nuovi positivi sul totale dei tamponi effettuati nella giornata è sceso a quota 1,4%. Gli attualmente positivi per la Regione sono 20.861, con un calo di 135.

Asa/Int9