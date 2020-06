Lunedì 1 giugno 2020 - 08:20

E’ morto a 84 anni Christo, l’autore di The Floating Pears sul lago d’Iseo

Franceschini: un protagonista che ha amato l'Italia

Roma, 1 giu. (askanews) – L’artista bulgaro Christo Vladimirov Yavachev, autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d’Iseo nel 2016, è morto a New York all’età di 84 anni.

“L’arte perde un grande protagonista che ha amato l’Italia e che ha stupito il mondo con opere che sapevano rendere spettacolari i paesaggi e le bellezze naturali . Ricordo di aver “camminato sull’acqua insieme a Christo” sul lago di Iseo. Un momento emozionante in occasione dell’inaugurazione della sua installazione ‘The Floating Piers”. Così il ministro per i beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Rus/int5