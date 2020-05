Domenica 31 maggio 2020 - 15:26

Speranza: se Italia da sola usasse Mes avrebbe stigma Paese debole

"Esiste forte preoccupazione"

Roma, 31 mag. (askanews) – “Sull’utilizzazione del Mes c’è un dibattito che non è sulla scelta strategica sulla salute, ma di altra natura: c’è la preoccupazione che se l’Italia fosse l’unico paese a usare il Mes rischierebbe uno stigma, verrebbe percepito come paese molto debole”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a “In mezz’ora in più” su Rai 3.