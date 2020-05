Domenica 31 maggio 2020 - 14:15

La Grecia apre ai turisti italiani ma a precise condizioni

Dal 15 giugno

Roma, 31 mag. (askanews) – La Grecia aprirà anche ai turisti italiani a partire dal 15 giugno. Tuttavia, si legge sul sito dell’ambasciata, per chi arriva da regioni considerate a rischio come Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, sarà necessario un test e un periodo di quarantena di 7 7 giorni per chi risulterà negativo. Per gli eventuali positivi al coronavirus sarà obbligatorio un periodo di autoisolamento di 14 giorni.di 7 giorni.

