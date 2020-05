Domenica 31 maggio 2020 - 17:39

In Lombardia 210 nuovi casi di Covid-19, 33 morti

I dati della regione nelle 24 ore

Roma, 31 mag. (askanews) – Sono 210 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia, con il totale da inizio epidemia che sale a 88.968. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 12.427, con un rapporto test-nuovi casi dell’1,7%. I decessi sono stati 33, con il totale che sale a 16.112. I casi attualmente positivi sono 20.996 (-813). Lo comunica il bollettino della Regione Lombardia.

Tornano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (-176 per un totale di 3.131), mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (-2, totale 170). I guariti-dimessi sono 990 per un totale di 51.860.

