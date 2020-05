Sabato 30 maggio 2020 - 15:11

Gli “assembramenti” (con poche mascherine) dei gilet arancioni nelle piazze

Pappalardo leader

Roma, 30 mag. (askanews) – “Assembramenti” di centinaia di persone, molte delle quali senza mascherina e senza distanze di sicurezza, questa mattina a piazza Duomo a Milano, in contemporanea con altre piazze in Italia, per la manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni”, arringati dal generale Antonio Pappalardo. La protesta è stata tra le altre cose contro il governo e per il ritorno alla lira. (Foto da social media).

