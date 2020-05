Sabato 30 maggio 2020 - 17:14

Cos’ha scritto Papa Francesco sulla Fase 2

Le parole del Pontefice

Roma, 30 mag. (askanews) – “La nuova fase che iniziamo ci chiede saggezza, lungimiranza e impegno comune, in modo che tutti gli sforzi e i sacrifici fatti finora non siano vani”. Lo ha scritto Papa Francesco ai sacerdoti della Diocesi di Roma. “In questo tempo pasquale pensavo di incontrarvi e celebrare insieme la Messa Crismale. Non essendo possibile una celebrazione di carattere diocesano, vi scrivo questa lettera”, ha aggiunto. “Come comunità presbiterale – ha proseguito – non siamo stati estranei a questa realtà e non siamo stati a guardarla alla finestra; inzuppati dalla tempesta che infuriava, voi vi siete ingegnati per essere presenti e accompagnare le vostre comunità: avete visto arrivare il lupo e non siete fuggiti né avete abbandonato il gregge”.

(Nella foto a corredo del pezzo, l’opera di street art “Caritas”, di Alexsandro Palombo, per richiamare l’attenzione sulla povertà il Papa è stato raffigurato in versione clochard con un bicchiere per l’elemosina e con la scritta “Caritas”).

