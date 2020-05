Venerdì 29 maggio 2020 - 19:24

Procuratore Rota: su zona rossa a Bergamo decisione governativa

Il magistrato ai microfoni Rai: siamo a primo gradino inchiesta

Milano, 29 mag. (askanews) – “Da quello che ci risulta è una decisione governativa”. Ha risposto così, ai microfoni Rai, il procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota alla domanda su chi poteva istituire la zona rossa nella Bergamasca per l’emergenza Covid-19.

“Noi – ha aggiunto Rota – vogliamo lavorare serenamente, abbiamo bisogno proprio di pace. C’è un dovere da parte nostra di rendere questa giustizia e in questo momento siamo al primo gradino: ricostruzione dei fatti”. Il procuratore poi non ha voluto rispondere alla domanda se ci fossero indagati per la vicenda della Valseriana.