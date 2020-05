Venerdì 29 maggio 2020 - 22:50

Governo conferma riapertura tra Regioni il 3 giugno

Speranza: monitoreremo ancora la curva. E Boccia sentirà le Regioni

Roma, 29 mag. (askanews) – Il Governo conferma la riapertura agli spostamenti tra le Regioni il 3 giugno. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del vertice con il premier Conte, i capidelegazione della maggioranza, e i ministri Boccia e Lamorgese e il sottosegretario Fraccaro.

“Il Decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti – spiega Speranza – Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”.

Da qui al 3 giugno il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, continuerà a confrontarsi con le Regioni, anche singolarmente, come ha già fatto in questi giorni.

