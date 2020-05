Venerdì 29 maggio 2020 - 10:17

Fontana a Bergamo come testimone, procura blindata

Presidio delle forze dell'ordine fuori dall'edificio

Milano, 29 mag. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è arrivato a Bergamo per essere sentito come persona informata dei fatti dai magistrati orobici titolari dell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella zona. La sede della procura per l’occasione è blindata: agenti di polizia e carabinieri presidiano i due imbocchi di via Brigata Orobica, strada che costeggia il palazzo della procura, per impedire il passaggio a giornalisti, fotografi e cameraman.

Il governatore, accompagnato dagli agenti della scorta che gli è stata nei giorni scorsi dalla Prefettura di Varese, è entrato nell’edificio da un ingresso laterale.

Fcz/Int5