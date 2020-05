Venerdì 29 maggio 2020 - 20:42

Covid-19, in Italia la situazione è buona ma bisogna rispettare le misure

I risultati del monitoraggio

Roma, 29 mag. (askanews) – “Le misure di lockdown in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da Covid19 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni e province autonome”, lo sottolineano le conclusioni del monitoraggio della situazione coronavirus elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni per la Fase 2. E “la situazione attuale, relativa all’inizio della prima fase di transizione, è complessivamente positiva”.

“Permangono – sottolinea nelle conclusioni il documento elaborato dalla cabina di regia – segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte Regioni italiane”. “Questo – si avverte – richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico”. Inoltre “è necessario continuare a rafforzare i servizi territoriali per la prevenzione e la risposta a COVID-19 per fronteggiare eventuali recrudescenze epidemiche”.

Int2