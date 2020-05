Mercoledì 27 maggio 2020 - 19:26

Contagi in crescita in Italia: +584 nuovi casi da ieri (384 in Lombardia)

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.139

Roma, 27 mag. (askanews) – Contagi in crescita in Italia: +584 nuovi casi da ieri (e 117 decessi) secondo i dati odierni della Protezione civile. Dei 584 nuovi casi 384 sono in Lombardia. Secondo il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus in Italia, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.139, con un incremento rispetto a ieri di 584 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 50.966, con una decrescita di 1.976 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 505 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri.

7.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri.

Rispetto a ieri, si registrano inoltre 117 deceduti, che portano il totale a 33.072. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 147.101, con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri.

Nella Regione Lombardia, come si è detto, si contano 384 nuovi pazienti positivi. I nuovi casi sono 216, ma a questi spiega Palazzo Lombardia bisogna aggiungere “168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni”. Il totale dei casi da inizio emergenza sale quindi a 87.801, ma calano gli attualmente positivi: sono 24.037, 440 in meno da ieri.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 58, con il totale complessivo a 15.954; i dimessi sono stati 766, 47.810 da febbraio. Prosegue anche il calo dei pazienti in terapia intensiva dove sono 8 persone in meno da ieri, per 175 letti occupati. Negli altri reparti il numero degli ospedalizzati cresce lievemente (+4), con il totale complessivo che si porta a 3.626. I tamponi effettuati in 24 ore sono 12.503, 697.561 in tutto.

Int9