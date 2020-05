Mercoledì 27 maggio 2020 - 20:41

“Abbiamo sempre accolto tutti, ora ci trattano da untori” (Beppe Sala)

Il sindaco di Milano al TgLa7: di che cosa si sta parlando?

Milano, 27 mag. (askanews) – “Noi milanesi abbiamo sempre accolto, dall’Italia e dal mondo. Ora siamo in un momento di difficoltà e non è bello sentirci trattare da untori”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in diretta al Tg La7, a proposito delle polemiche sulle “patenti di immunità” che Sicilia e Sardegna vorrebbero chiedere ai lombardi.

“Di cosa si sta parlando? Si parla di tampone? Di test pungidito? Di test con il sangue? Ci sono poi anche i 14 giorni di incubazione… Serve un po’ di chiarezza – ha aggiunto Sala – perché si sta giocando anche con la nostra possibilità di andare a trovare un parente al mare o in montagna”.

“Prima capiamo innanzitutto se il 3 giugno si può uscire dalla Lombardia – ha concluso il sindaco -. Non c’è da pressare, deciderà il governo e noi accetteremo la sua decisione. Mi sembrerebbe però un tema di trasparenza verso i cittadini capire con quali criteri decideranno sul 3 giugno. Una volta capito questo ci potremo confrontare con gli altri governatori”.

