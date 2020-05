Martedì 26 maggio 2020 - 18:13

Tornano ad aumentare i nuovi positivi al virus secondo i dati della protezione civile

Diminuiscono i morti

Roma, 26 mag. (askanews) – Aumentano da 300 a 397 i nuovi contagi in Italia secondo i dati forniti quotidianamente dalla protezione civile. Mentre diminuiscono a 78 i morti, 13 meno di ieri. Calano i pazienti nei reparti Covid: -428 pazienti e -12 nelle intensive. Lombardia, Piemonte e Liguria continuano a preoccupare. In Lombardia i nuovi casi tornano a crescere da 148 a 159, con 22 morti, mentre il Piemonte passa in 24 ore da 48 a 86 contagi.

