Venerdì 22 maggio 2020 - 12:39

L’Iss conferma: curva dei contagi in calo. Molti casi asintomatici

Il presidente Brusaferro fa il punto sull'andamento dell'emergenza

Roma, 22 mag. (askanews) – Cresce il numero dei tamponi effettuati e “registriamo molti casi di asintomatici”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sull’andamento dell’emergenza coronavirus.

“Non ci sono novità”, ha riferito, “sulla curva epidemica, che è in calo, non si registrano variazioni significative”.

“Anche in Lombardia registriamo un decremento giornaliero dei casi. Iin tutte le regioni i casi sono in decremento ma con differenze che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese”.

“Il virus continua a circolare nel Paese e quindi non possiamo permetterci di allentare le misure di attenzione e distanziamento”, ha concluso il presidente dell’Iss.

