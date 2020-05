Venerdì 22 maggio 2020 - 19:58

L’Inghilterra impone la quarantena ai viaggiatori in arrivo

Dall'8 giugno, per 2 settimane. Francia: reprocità

Roma, 22 mag. (askanews) – I viaggiatori in arrivo nel Regno Unito dall’8 giugno dovranno indicare alle autorità dove si stabiliranno e saranno sottoposti a controlli a campione per assicurarsi che restino in quarantena per quattordici giorni. Lo ha confermato il segretario agli Interni, Priti Patel.

Tutti i nuovi arrivi, compresi gli stessi cittadini britannici, dovranno compilare online un “modulo di ricerca contatti”, comprese le informazioni di viaggio successive. La mancata compilazione è punibile con una multa fino a 100 sterline.

“Prendiamo atto della decisione del governo britannico e ce ne rammarichiamo”, ha reagito il ministero degli Interni francese commentando l’annuncio di Londra. “La Francia è pronta a mettere in atto una misura di reciprocità non appena il sistema entrerà effettivamente in vigore da parte britannica”.

