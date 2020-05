Venerdì 22 maggio 2020 - 12:58

Iss: la curva continua a scendere, casi in calo anche in Lombardia

Brusaferro: virus continua a circolare, ma misure hanno funzionato

Roma, 22 mag. (askanews) – “Anche in Lombardia registriamo un decremento giornaliero dei casi”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso del punto stampa sull’andamento dell’epidemia da coronavirus, specificando che “in tutte le regioni i casi sono in decremento, ma con differenze che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese”.

“Non ci sono novità”, ha riferito, “sulla curva epidemica, che è in calo, e non si registrano variazioni significative”, ma “il virus continua a circolare nel Paese e quindi non possiamo permetterci di allentare le misure di attenzione e distanziamento”.

Per Brusaferro “le misure prese hanno funzionato, in tutte le regioni, anche in quelle dove il virus ha circolato di più. Il dato molto importante è che non abbiamo segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapie intensive che i reparti: significa che il sistema e in grado di far fronte alle esigenze sanitarie”.

Il presidente Iss ha quindi riferito che “registriamo molti casi di asintomatici”.