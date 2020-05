Giovedì 21 maggio 2020 - 09:45

I giovani non si rendono conto di quanto rischiano (Crisanti)

"La colpa è dei troppi messaggi ambigui"

Roma, 21 mag. (askanews) – “I giovani non hanno capito la gravità della situazione, e le piazze piene all’ora dell’aperitivo sono una manifestazione di irresponsabile euforia. Stiamo dando al virus l’opportunità di trasmettersi. Però La colpa non è tanto dei ragazzi, quanto delle istituzioni che hanno inviato loro messaggi ambigui e incoerenti. Siamo arrivati alla Fase 2 impreparati”. Lo ha detto Andrea Crisanti, capo del laboratorio di virologia dell’ospedale di Padova in un’intervista al quotidiano ‘la Repubblica’.

“I messaggi ai cittadini sono stati ambigui. Anche sulle mascherine: all’inizio hanno detto che servivano quelle certificate, poi andavano bene non certificate, ora invece dicono che si possono usare quelle fatte in casa. In questo modo induci i giovani a sottovalutare, a ritenere che qualcuno li stia prendendo in giro. Lo stesso si può dire con le distanze sociali: sulla spiaggia tre metri, nei ristoranti uno… dov’è l’elemento razionale?”, ha sottolineato.

