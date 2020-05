Giovedì 21 maggio 2020 - 13:25

Ass. Fonografici sceglie Utopia per comunicazione istituzionale

Presieduta da Cerruti, Afi rappresenta produttori discografici indipendenti

Roma, 21 mag. (askanews) – Utopia, società di Public, Media & Legal Affairs fondata e guidata da Giampiero Zurlo, è da oggi l’advisor di AFI, l’Associazione Fonografici Italiani per le attività di public affairs e comunicazione istituzionale. La storica associazione, nata nel 1948 con lo scopo di rappresentare il movimento musicale nei principali eventi italiani e all’estero, si caratterizza per la centralità del proprio ruolo a difesa della cultura musicale italiana.

Guidata dal Presidente Sergio Cerruti, AFI rappresenta e le Piccole e Medie Imprese di produttori discografici indipendenti. Tra gli obiettivi perseguiti dall’associazione, in via prioritaria, si annovera la tutela e la ripartizione dei proventi legati alla fruizione dei brani musicali (video e altri supporti trasmessi da radio, televisioni e locali pubblici), nonché all’utilizzo di musica d’ambiente. AFI opera, altresì, a garanzia dell’equo compenso per la riproduzione di copia privata per uso personale e negozia accordi e convenzioni finalizzati alla corretta ricezione dei corrispettivi per l’utilizzo di nastri base playback.

Rimangono in capo a Paola Pezzolla le attività di PR & media relations del settore entertainment.