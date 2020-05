Giovedì 21 maggio 2020 - 16:11

Accordo di collaborazione tra ilMeteo.it e la radio RDS

Rubriche giornaliere e coperture speciali

Milano, 21 mag. (askanews) – Il portale iLMeteo.it e RDS 100% Grandi Successi hanno annunciato l’inizio di una collaborazione. Da oggi le previsioni dell’emittente saranno affidate al team de iLMeteo.it, con due rubriche giornaliere dal lunedì al venerdì e una nel weekend e con una copertura speciale in caso di eventi straordinari. La collaborazione vedrà inoltre implementazioni sulle piattaforme digitali di proprietà, secondo un modello in cui i rispettivi contenuti editoriali saranno trasformati e adattati al digitale. Primo passo in tale direzione sarà la creazione di una pagina dedicata, sul sito ufficiale di RDS e delle radio areali coinvolte, dove gli utenti ascoltatori potranno consultare le previsioni offerte da iLMeteo.it in tempo reale.

“Siamo davvero felici di cominciare questo percorso con RDS, un network di primo piano nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento – ha detto Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it – un nuovo importante tassello che va ad aggiungersi alle numerose partnership che abbiamo stretto negli anni e che apre la strada ad altre collaborazioni, attesa quella con un altro grande gruppo editoriale italiano”.

“Accogliamo con grande entusiasmo la creazione di una partnership con una realtà consolidata come iLMeteo.it – aggiunto il general manager di RDS 100% Grandi Successi Massimiliano Montefusco – il quale condivide con noi un importante posizionamento sull’innovazione tecnologica e una diffusione capillare su tutto il territorio italiano. L’informazione, da sempre tra i temi centrali nella programmazione di RDS, si arricchisce così di nuovi contenuti di alta qualità a disposizione dei nostri utenti ascoltatori”.