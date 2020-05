Martedì 19 maggio 2020 - 11:18

Domani la giornata mondiale delle api, specie da salvaguardare

L'identikit di Rentokil per imparare a riconoscerle

Roma, 19 mag. (askanews) – Api, vespe e calabroni. Anche se a un occhio inesperto possono sembrare tutti uguali, in realtà questi insetti sono molto diversi tra loro, non solo per le loro caratteristiche, ma anche per l’utilità che hanno per l’uomo e per l’ambiente. In questo senso, una specie regna su tutte: l’ape. Tanto preziosa che nel 2018 l’ONU ha deciso di dedicarle un vero e proprio appuntamento per celebrarne l’importanza: il 20 maggio di ogni anno ricorre quindi la Giornata Mondiale delle Api, un’occasione per far conoscere questa specie protetta e il ruolo che svolge per il benessere del nostro pianeta.

Le api infatti sono una componente essenziale del nostro ecosistema: sono necessarie per la sopravvivenza di molti fiori e piante, hanno un ruolo chiave nella salvaguardia della biodiversità e per il ripristino delle aree a rischio desertificazione, senza dimenticare che grazie all’impollinazione garantiscono lo sviluppo del 75% dei prodotti nella catena alimentare.

“Esistono centinaia di specie di vespe, api e calabroni ma bisogna precisare che solo alcune di queste sono considerate infestanti” – spiega Ester Papa, biologa e Technical Manager di Rentokil. – “Alcune specie rappresentano una parte importante del nostro ecosistema, come ad esempio l’ape mellifera che è considerata una specie protetta. Inoltre, generalmente gli insetti con pungiglione possono infliggere più punture nell’arco della loro vita, a differenza delle api che dopo la prima puntura muoiono e dunque pungono solo nel caso in cui percepiscano una minaccia alla propria sopravvivenza, o a quella dell’alveare”.

In occasione della Giornata Mondiale delle Api e con l’avanzare verso la stagione estiva, Rentokil, leader mondiale in servizi di disinfestazione e derattizzazione, ha messo a punto l’identikit degli insetti volanti per imparare a riconoscerli, in modo da difendere le specie innocue e difendersi dalle altre che, come le vespe e i calabroni, sono considerati veri e propri infestanti che possono essere aggressivi e causare danni.