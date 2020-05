Martedì 19 maggio 2020 - 11:41

Dall’italiana Luxy la prima sedia pensata per lo smart working

Per migliorare la qualità del lavoro da casa

Roma, 19 mag. (askanews) – Luxy, azienda 100% italiana ad altissima specializzazione nella produzione di sedie e divani di design per il contract e l’ufficio – tra le poche realtà nazionali simbolo del “Made in Italy” grazie a una filiera produttiva a chilometro zero – lancia la prima linea di sedie pensata per lo smart working, “Smart chair, Smart work”, intercettando un nuovo bisogno della società emerso a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Luxy, che ha sede nella provincia di Vicenza ed esporta in 40 paesi del mondo, è tra le prime realtà ad aver investito nella creazione di prodotti funzionali al lavoro agile e ai contesti di home office, senza rinunciare alla manifattura di un prodotto di qualità. Negli ultimi mesi, infatti, sempre più italiani sono stati costretti a lavorare da casa, trascorrendo l’intera giornata su sedute non idonee, con conseguenze negative per la propria salute.

L’azienda ha pensato ad una soluzione per il vero lavoratore smart, sia a casa sia nel tradizionale luogo di lavoro, coniugando la salute e la sicurezza con l’idea di confort, eleganza e design, dando vita a diversi modelli di sedute, adatti ad ogni esigenza.

“Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e lo smart working è destinato ad avere un peso sempre maggiore nelle nostre vite, pertanto è necessario che aziende e professionisti si preparino a questa sfida fornendo gli strumenti giusti ai propri dipendenti, altrimenti il lavoro non può essere definito ‘smart'”, ha dichiarato Giuseppe Cornetto Bourlot, presidente di Luxy. “Un elemento essenziale è senza dubbio una seduta confortevole che si inserisca nell’ambiente domestico senza essere invasiva, per rendere il lavoro da casa altrettanto agevole come in ufficio. Crediamo sia fondamentale soddisfare, nell’home office, gli stessi standard di salute e sicurezza dei tradizionali luoghi di lavoro. Le nostre sedute sono concepite proprio per garantire un minor affaticamento dell’apparato muscolo-scheletrico, grazie a una postura e un sostegno ottimali”.

Sono tre i modelli prodotti da Luxy per smart workers e professionisti: la SmartOffice, una seduta regolabile per rispondere alle varie esigenze della giornata; la SmartBack, che sfrutta la tecnologia per offrire il massimo confort grazie ad una fibra di vetro traspirante e uno schienale in grado di seguire ogni movimento; la SmartLight, pensata per postazioni touchdown per offrire semplicità ed efficienza.

Il servizio “chiavi in mano” di Luxy permette alle aziende interessate di dotare i propri dipendenti di una seduta concepita per lavorare in sicurezza, direttamente nelle proprie abitazioni, su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19.