Lunedì 18 maggio 2020 - 09:35

La prima messa in Duomo a Milano

Una trentina di fedeli

Roma, 18 mag. (askanews) – Sono circa una trentina i fedeli che questa mattina si sono recati in Duomo a Milano per assistere alla prima messa dopo la chiusura delle chiese per le misure di contenimento del Covid-19. Alle 8 i fedeli sono entrati dall’ingresso principale che affaccia sul sagrato di piazza Duomo, dove le guardie giurate, come di consueto, hanno effettuato i controlli con il metal detector senza misurare la temperatura. Gli addetti hanno accompagnato i fedeli nella Cappella feriale, indicando loro dove sedersi per mantenere le distanze di sicurezza. Ad officiare la prima messa del mattino l’arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. Per garantire la sicurezza, l’ostia è stata consegnata a mano. I fedeli, al termine della celebrazione, hanno lasciato il Duomo dall’uscita laterale, sul lato dell’Arcivescovado. Durante mattinata, la messa successiva è alle 11.

