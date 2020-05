Sabato 16 maggio 2020 - 18:17

Tornano a salire i contagi da coronavirus, meno morti

La Lombardia preoccupa. I dati in sintesi della protezione civile

Roma, 16 mag. (askanews) – Secondo il bollettino odierno della protezione civile, tornano ad aumentare (da 789 a 875) i nuovi contagi da coronavirus. Scendono, da 242 a 153, i morti per Covid-19. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.605 guariti, che liberano altri 392 posti nei reparti ordinari Covid e 33 nelle intensive. I nuovi contagi in Lombardia risalgono da 299 a 399: quasi la metà dei nuovi esposti al virus in tutta Italia. Stabili a 137 i nuovi contagiati in Piemonte.

