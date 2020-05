Venerdì 15 maggio 2020 - 00:33

Temporali a Milano, allarme esondazione per Seveso e Lambro

Granelli: squadre di MM in azione, attenzione anche ai sottopassi

Milano, 15 mag. (askanews) – Forti temporali si stanno abbattendo su Milano e la Protezione civile sta allertando la popolazione del rischio di esondazioni di Seveso e Lambro. Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano, poco dopo la mezzanotte, ha fatto il punto della situazione su Facebook.

“Siamo nella fase più critica – ha scritto l’assessore – con l’ultima fase forte del temporale che da un’ora circa sta facendo piovere su Milano e sui bacini di Seveso e Lambro, comportando una salita dei livelli del Seveso nel quartiere di Niguarda, proprio nel momento in cui ci attendiamo l’arrivo dell’onda di piena da nord, fortunatamente deviata in parte considerevole dal canale scolmatore di Palazzolo potenziato con i recenti lavori degli ultimi anni. Sono uscite in questo momento le squadre di MM servizio idrico e monitoriamo i valori con grande attenzione per far scattare l’apertura dei chiusini appena si rendesse necessario per l’approssimarsi del rischio esondazione. Per quanto riguarda i sottopassi veicolari della città tutti aperti al traffico, con la situazione più preoccupante nel sottopasso di viale Rubicone sul confine tra Milano e Cormano. Questo grazie al lavoro di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuato su tutti negli ultimi mesi da Comune e MM, e il monitoraggio sistematico che permette di prepararsi sempre al meglio in previsione di queste situazioni, con il massimo della capacità degli impianti. Un lavoro invisibile, nei giorni normali, ma che in queste occasioni, con questi forti temporali fa la differenza.

