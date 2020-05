Venerdì 15 maggio 2020 - 15:47

Ministro Costa: verificare che non ci siano danni ambientali

"Solidarietà a feriti, episodi simili non si ripetano più"

Roma, 15 mag. (askanews) – “Sto seguendo attentamente quanto è accaduto nello stabilimento chimico di Marghera. Sono in continuo e stretto contatto con i soggetti competenti per verificare che non ci siano rischi ambientali. Ai feriti, alle loro famiglie e ai loro colleghi esprimo tutta la mia solidarietà. Occorre vigilare affinché episodi simili non si verifichino più: è fondamentale garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la tutela dell’ambiente”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.