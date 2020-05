Venerdì 15 maggio 2020 - 18:13

La situazione COVID-19 in Italia: calano i nuovi casi e (leggermente) i morti

In sintesi i dati odierni della protezione civile

Roma, 15 mag. (askanews) – Secondo il bollettino odierno della protezione civile sull’emergenza sanitaria da COVID-19, diminuiscono da 992 a 734 i nuovi casi. La tabella indica 789, ma 55 si riferiscono a un riconteggio di casi dei giorni scorsi nel Lazio.

Quasi 5mila i guariti in 24 ore, mentre calano di 47 i posti occupati in terapia intensiva: i ricoverati nelle intensive sono 808 e scendono di 661 i pazienti nei reparti Covid ordinari. Lieve diminuzione del numero dei morti: da 262 a 242 in 24 ore. Nuovi contagi in lieve flessione anche in Lombardia.

Int2