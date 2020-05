Venerdì 15 maggio 2020 - 12:53

Incendio in un deposito di prodotti chimici a Marghera, due feriti di cui uno è grave

Il sindaco di Venezia Brugnaro invita a non uscire di casa

Roma, 15 mag. (askanews) – E’ di due operai feriti di cui uno in gravi condizioni il bilancio del vasto incendio scoppiato alle 10.15 di stamattina a Malcontenta (Marghera), in un serbatoio nella ditta di prodotti chimici, la 3V Sigma Spa nell’impianto dell’acetone. Dalle 11 la circolazione ferroviaria nella stazione di Venezia-Mestre è sospesa.

L’incidente si è verificato con un’esplosione e il successivo incendio. Sul posto stanno intervenendo 8 squadre dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr. Una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza: è scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.

Su twitter il Comune di Venezia ha fatto sapere che “il vento spira in direzione centro storico. L’Amministrazione comunale invita ‘i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi di restare al chiuso e chiudere le finestre'”.

“La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, ‘tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre'”.

