Venerdì 15 maggio 2020 - 11:31

Fase 2, F. Boccia: il 18 il Paese riparte in sicurezza

"Ripartiamo dagli italiani resistenti, imprese e lavoratori"

Roma, 15 mag. (askanews) – “Da lunedì il Paese riparte e lo farà in sicurezza. Ripartiremo dagli italiani resistenti, quelli che con grandi sacrifici sono rimasti in casa in queste settimane, dagli imprenditori e dai lavoratori delle aziende che sono state chiuse negli ultimi due mesi. I proprietari di ristoranti e bar che hanno attinto alle loro riserve personali per non far mancare nulla ai loro lavoratori sono stati un grande esempio per tutti. A loro siamo vicini e dobbiamo dare adesso responsabilità, semplificando le procedure e le autorizzazioni. I burocrati devono trasformarsi in semplificatori, tutti i controlli dovranno essere fatti ex post. Lo Stato è al loro fianco e abbiamo il dovere morale di dargli fiducia; uno Stato amico che deve tutelare innanzitutto la sicurezza sanitaria”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in dietta a Omnibus su La7.