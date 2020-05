Venerdì 15 maggio 2020 - 11:58

Benedetto XVI: falso che Giovanni Paolo II era rigorista morale

Il Papa emerito per il 100enario della nascita del predecessore

Città del Vaticano, 15 mag. (askanews) – “Si può trovare una unità interiore del messaggio di Giovanni Paolo II e le intenzioni fondamentali di Papa Francesco. Giovanni Paolo II non è il rigorista morale che a volte viene dipinto. Dimostrando l’importanza essenziale della misericordia divina, egli ci dà l’opportunità di accettare le esigenze morali poste all’uomo, benché non potremo mai soddisfarlo pienamente. I nostri sforzi morali vengono intrapresi sotto la luce della misericordia di Dio, che si rivela essere una forza che guarisce la nostra debolezza”. Lo scrive il Papa emerito Benedetto XVI in una lettera alla Chiesa polacca in occasione del centesimo anniversario della nascita di Karol Wojtyla (18 maggio 1920). La missiva è stata pubblicata in inglese e polacco sul sito della conferenza episcopale polacca.