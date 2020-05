Venerdì 15 maggio 2020 - 12:03

A fuoco un’azienda chimica a Porto Marghera, “restare in casa”

Esplosione a Malcontenta, possibile dispersione di sostanze

Roma, 15 mag. (askanews) – Esplosione e successivo incendio in un’azienda chimica a Porto Marghera (Venezia), nella zona industriale di Malcontenta: sul posto stanno intervenendo 8 squadre dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr.

Una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza: è scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.

Su twitter il Comune di Venezia ha fatto sapere che “il vento spira in direzione centro storico. L’Amministrazione comunale invita ‘i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi di restare al chiuso e chiudere le finestre'”.

“La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, ‘tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre'”.