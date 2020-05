Giovedì 14 maggio 2020 - 19:14

In Lombardia 522 nuovi positivi e 111 morti nelle ultime 24 ore

Sono 111 i morti nelle ultime 24 ore, guariti oltre quota 30mila

Milano, 14 mag. (askanews) – Sono 522 i nuovi pazienti positivi al Coronavirus in Lombardia, con il totale che arriva a 83.820 contagiati da inizio emergenza. Lo ha comunicato Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono morte 111 persone (15.296 da fine febbraio), ma continuano a calare i ricoveri: in terapia intensiva ci sono oggi 14 maggio 297 pazienti, 10 in meno di ieri; non in terapia intensiva sono occupati 4.818 letti, 189 in meno in un giorno. Regione Lombardia conta oggi 30.009 guariti, 653 in più in 24 ore.

