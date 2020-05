Mercoledì 13 maggio 2020 - 08:50

Papa Francesco prega per studenti e insegnanti

Roma, 13 mag. (askanews) – “Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano, e gli insegnanti che devono trovare nuove modalità per andare avanti nell’insegnamento: che il Signore li aiuti in questo cammino, dia loro coraggio e anche un bel successo”. Papa Francesco ha così ha rivolto il suo pensiero a studenti e insegnanti nell’introduzione alla Messa presieduta questa mattina a Casa Santa Marta, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria della Madonna di Fatima.

Sav/int5