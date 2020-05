Mercoledì 13 maggio 2020 - 19:04

Cosa si può e cosa non si può fare nella Fase 2 (Le indicazioni di Lopalco)

Ecco perché il virus ci dovrà far cambiare comportamenti

Roma, 13 mag. (askanews) – Nessuno ha dichiarato la fine della pandemia, i contagi ci sono, eppure ormai è partita la corsa al “tutto come prima”. Ma è davvero possibile “tutto come prima”? Accelerano le riaperture, e cedono i vincoli anche sociali del lockdown, ogni giorno giorno un po di più. Troppo? “Rimane fermo il principio che tutto deve essere fatto con cautela”, avverte l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di igiene all’università di Pisa. “Osserviamo i dati, vediamo qual è la circolazione del virus e vediamo quali sono le attività che possono ripartire. Secondo me l’elemento fondamentale, che è anche importante venga comunicato, non è tanto cosa far ripartire, quante attività riaprire, il principio è che noi non siamo in una fase in cui possiamo fare quello che facevamo prima. Se noi ritorniamo a far circolare per la strada le stesse persone che circolavano a gennaio, e con le stesse modalità con cui queste persone circolavano a gennaio, noi ci ritroveremo nella stessa situazione di gennaio. Non è cambiato nulla dal punto di vista epidemiologico: il virus è arrivato, c’è, è pronto per circolare, se trova le persone in giro, il virus circola”. Un’equazione semplice, per un altro semplice quanto “fondamentale principio”, ovvero “serve un po di intelligenza, per poter far ripartire le attività economiche e una certa socialità, che certo è importante quanto la salute. Non si può pretendere di fare finta di niente e rifare in questa condizione, col Sars-Cov-2 che circola, le stesse cose che facevamo prima: non si possono fare. Punto. Non è possibile. Punto”.

E “facciamo un esempio: se mi viene data la possibilità di uscire di casa per fare giustamente un po di attività motoria o giustamente per incontrare una persona a cui voglio bene, io non devo usare questa possibilità per andare in 50mila nella via principale della città, oppure a sedermi sul muretto a bere la birra con l’amico. Devo usare questa possibilità per andarmene a fare una bella passeggiata in campagna, in un luogo un po più isolato. Magari scoprire anche dei luoghi che non ho mai frequentato e approfittare anche di questi momenti per fare delle cose che non ho mai fatto in vita mia. L’idea di rifare esattamente quello che facevo prima di gennaio, prima del virus, prima del lockdown, è un’idea sbagliata. E farlo porterà automaticamente alla ripetizione di errori, che già si sono rivelati fatali”.

E’ chiaro – sottolinea prof Lopalco, come è conosciuto sui social – che qui stiamo parlando di responsabilità individuale, dell’interpretazione delle norme. Noi ci lamentiamo del fatto che ci viene limitata la libertà, che ci vengono date troppe norme, ci lamentiamo che posso incontrare un congiunto e non un amico…però appena viene lasciato uno spiraglio di autonomia, non utilizziamo questa autonomia in maniera intelligente”. Come tante immagini di spiagge o vie della vecchia movida, dal nord al sud, dimostrano. Vorremmo dimenticare il virus. Invece ora questo – ricorda Lopalco – è proprio il momento di usare la testa. Seguendo un principio di buon senso, non solo epidemiologico: “Devo usare questa capacità di scelta autonoma, e approfittare in questo momento di una situazione epidemiologica migliore, senza fare in modo di ricreare le condizioni per peggiorare la situazione. Noi dobbiamo tutti insieme lavorare perché la situazione epidemiologica migliori. Siamo un paese molto densamente popolato, siamo un Paese in cui i contatti sociali sono molto intrecciati, siamo un Paese che vive sulla socialità. E questo per il virus è terreno fertile. Purtroppo dobbiamo capire che è necessario rinunciare a qualcosa, per qualche mese, per far spegnere l’epidemia. Quindi usiamo questo momento per fare delle cose che non abbiamo mai fatto prima”. Perché “non possiamo fare le cose di prima”, quindi “smettiamo anche di pensare a come trovare le modalità di fare le stesse cose di prima, altrimenti entriamo in un corto circuito che non ci porta da nessuna parte”.

E “la responsabilità e i comportamenti sociali nel quotidiano sono molto più importanti perché riaprire le attività economiche è necessario, altrimenti la gente muore di fame, è in corso una crisi economica serissima. La responsabilità sta in questo: capire che ci sono alcune cose che devono ripartire e favorire questa riapertura, non caricare altri rischi con i nostri comportamenti. Per bar, ristoranti, negozi vari, parrucchieri si possono fare dei protocolli di sicurezza e si può abbattere molto il rischio. Ma se io riapro dieci negozi e la riapertura mi porta 1000 persone ad accalcarsi alla vetrina di questi negozi, è ovvio che si creano situazioni di rischio. Spetta anche alle amministrazioni fare in modo che non si verifichino queste situazioni, però ognuno deve organizzarsi e cambiare comportamenti. Magari anche andare a cercare qualcosa un po meno alla moda. Ci sono cose che invece non possono oggettivamente ripartire, come alcune attività di intrattenimento sociale. Io oggi una discoteca non la posso riaprire. E qui starà alla politica supportare chi ha queste attività”.

Alla fine un virus potrebbe essere ciò che decreterà la fine di un’era: “Dobbiamo imparare a ragionare in modo diverso: non fare quello che fanno tutti. Noi – fa notare Lopalco – siamo abituati a ragionare così: ci piace fare quello che fanno tutti, ci piace andare in un posto dove ci sono 100 meglio se mille persone, un posto isolato non ci piace. Ora dobbiamo cambiare un po mentalità, scoprire luoghi meno conosciuti, fare cose diverse, apprezzare il piacere del distanziamento, che può essere anche un piacere da riscoprire”. E questo vale dovunque: “Per strada e all’aperto il rischio contagio è enormemente inferiore, mentre un contatto al chiuso e prolungato aumenta molto il rischio. Ma questo non vuol dire che io se sto all’aperto, sto vicino ad altri, sto senza mascherina, il contagio non ci può essere: perché c’è poco da fare ci può essere. Se io al posto di avere contatti sociali con 10 persone, ho contatti sociali con 100 persone, il mio rischio aumenta. Il numero dei contatti è il problema. Se aumentano i contatti la probabilità che uno di questi sia positivo al virus è alta; se si moltiplica questa probabilità per tante persone (tutte quelle 100 persone incontrate) si aprono subito le catene di contagio”. Dalle prime riaperture sono passati appena dieci giorni, e ancora è presto per sapere come è andata: “Questa settimana ci sarà solo la prima indicazione, le prossime settimane sono importanti da osservare. Se le prime riaperture hanno avuto un effetto deleterio sulla curva dei contagi ce ne accorgereno entro la fine del mese, dobbiamo aspettare almeno due periodi di contagio, due generazioni, per vedere effettivamente come è la situazione dell’epidemia”. Ma a quel punto il rischio è che sia troppo tardi, perchè si saranno sovrapposte nuove aperture. Che fare? “Si ritorna al primo principio da non dimenticare mai: cautela. Bisogna valutare tutto man mano che si procede”. Ché -conclude l’epidemiologo – “ora non è possibile fare previsioni, qualunque previsione è una previsione sbagliata”.

